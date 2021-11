Delhi Lockdown: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की सुबह भी हवा की गुणवत्ता गभीर श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है. System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR) सफर ने बुधवार को जारी किए गए अपडेट में बताया है कि दिल्ली में हवा की क्वालिटी पहले की तरह ही काफी खराब है. आज सुबह हवा की गुणवत्ता और एक्यूआई गंभी श्रेणी में रिकार्ड AQI 379 की गई है. प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इसपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है. कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने को कहा था और आज दोनों सरकारों को इसपर अपना जवाब देना है.Also Read - औपचारिक रूप से शराब से जुड़े कारोबार से दिल्ली सरकार हो जाएगी बाहर

सफर ने बुधवार को जारी किए गए अपडेट में बताया है कि दिल्ली में हवा की क्वालिटी पहले की तरह ही काफी खराब है. आज रिकार्ड AQI 379 है.

Delhi continues to witness ‘very poor’ air quality with overall Air Quality Index (AQI) standing at 379: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR)

