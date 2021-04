Delhi One Week Lockdown: देश की राजधानी दिल्ली में अगले एक हफ्ते के लिए ‘संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है. LG अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीरवाल ने संपूर्ण कर्फ्यू (Complete Curfew In Delhi) की घोषणा की. उन्होंने बताया कि आज रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा और यह 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. Also Read - Delhi Curfew: कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच दिल्ली में आज रात से अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू

बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आज दिल्ली में लगभग एक लाख टेस्ट हर दिन हो रहे हैं. हमने मौत का आंकड़ा भी नहीं छुपाया. सभी जानकारी जनता को दी. इसी वजह से जब भी हमने कड़े फैसले लिए हैं दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला है. जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सभी मिलकर सामना करते हैं. पहले भी जीत हुई थी और अब भी जीत होगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में करीब 23, 500 केस आए हैं. दिल्ली के अंदर बेड्स और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है. ICU बेड्स 100 से भी कम बचे हुए हैं. Also Read - Delhi Lockdown News: दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर बाजार संघ ने कही ये बड़ी बात, जानिए क्या...

सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी कोरोना की चौथी वेब है. दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति काफी गंभीर है. पिछले तीन चार दिन से दिल्ली में लगभग 25 हजार केस सामने आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में केस के सामने कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है. हालांकि अभी हमारा सिस्टम चरमराया नहीं है. इसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सिस्टम Collapse कर सकता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो काफी देर हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं- ये छोटा सा लॉकडाउन है, प्लीज आप दिल्ली में ही रहिए. मैं हूं ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी.

मालूम हो कि एक दिन पहले यानी रविवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 25,462 नए मामले सामने आए. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 30% तक पहुंच गई है. संक्रमण की दर 29.74 प्रतिशत होने का मतलब है कि दिल्ली में लगभग हर तीसरा नमूना संक्रमित पाया जा रहा है.