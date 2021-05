Delhi Lockdown Extension News: देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना से बेहाल है. हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. बीते दो दिनों से रोजाना 400 से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं. दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन (Lockdown) लागू है, लेकिन कोरोना के नए मामले में मामूली गिरावट देखी जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन (Delhi Lockdown update) को बढ़ाया भी जा सकता है. दिल्ली में फिलहाल 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है. पहले लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है. Also Read - केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- सभी राशनकार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त राशन, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5 हजार रुपये की मदद

इन सबके बीच दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया है. इससे लॉकडाउन के 2 महीने तक बढ़ने के कयास शुरू हो गए. हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने यह साफ कर दिया है कि 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का यह मतलब नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने तक चलेगा. मुख्यमंत्री ने इसके अलावा ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को भी 5-5 हजार रुपये की मदद का भी ऐलान किया है.

We have decided that all ration card holders in Delhi, around 72 lakhs in number, will be given free ration for the next 2 months. It doesn't mean that the lockdown will continue for 2 months. It is just being done to help the poor going through financial issues: Delhi CM pic.twitter.com/HoD69SDUWA

— ANI (@ANI) May 4, 2021