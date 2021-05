Lockdown Extended In Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन (Delhi Lockdown) को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली में अब 17 मई तक लॉकडाउन (Delhi Lockdown Timing) रहेगा. साथ ही इस बार के लॉकडाउन को पहले से सख्त बनाया गया है. दिल्ली में सोमवार यानी 10 मई से मेट्रो सेवा पर रोक रहेगी. मालूम हो कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन है, जिसे केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार की तरफ से चौथी बार बढ़ाया गया है. Also Read - Delhi Lockdown Update: देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ना तय! आज CM केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान

लॉकडाउन के दौरान कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है और पॉजिटिविटी रेट में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में केजरीवाल लॉकडाउन को हटाकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते इसलिए इसे बढ़ा दिया गया है. बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान लागू बंदिशें आगे भी जारी रहेंगी. Also Read - Delhi Lockdown Extension: दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह और बढ़ेगा! जानिए पाबंदियां जारी रखने को लेकर क्या बोले लोग

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से कोरोना के नए केस कम होने लगे हैं पॉजिटिविटी रेट भी कम होने शुरू हो गए हैं. अब पॉजिटिविटी रेट 23 फीसदी पर आ गया है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन को लेकर आई है. यहां कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक बढ़ गई. बीते कई दिनों में दिल्ली में अब ऑक्सीजन की स्थिति सुधरी है.

COVID19 | In the last 2-3 days, the positivity rate has come down to 23% from 35%: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/83Iz6KxozT

— ANI (@ANI) May 9, 2021