Delhi Lockdown Update: कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की वजह से दिल्ली में लाजपत नगर बाजार और सदर बाजार में रुई मंडी बंद कर दिया गया है. बाजार बंद (Delhi Market Closed News) होने का आदेश दिये जाने के बाद व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि भीड़ मुख्य रूप से रेहड़ी-पटरी वालों की मौजूदगी के कारण होती. उन्होंने कहा कि इन्हें रोकना प्रशासन पर निर्भर करता है. यह मानते हुए कि बाजारों को बंद करना कोई समाधान नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारियों को व्यापारियों के साथ चर्चा करने के बाद सभी बाजार संघों के लिए एक समान SOP जारी करना चाहिये.

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, 'व्यापारी अपनी दुकानों में बैठते हैं या अपने गोदामों से काम करते हैं, तो बाजार में भीड़ होने पर वे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? भीड़ मुख्य रूप से रेहड़ी-पटरियों की मौजूदगी के कारण होती है, जिसे नियंत्रित करना हमारे अधिकार में नहीं है.' उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में कोविड-19 मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस कर्मी नहीं हैं.

Delhi's Lajpat Nagar market closed for flouting COVID norms. The market will remain closed until further orders. Lajpat Nagar Market Traders Association asked to show cause why action should not be taken against them for violating COVID norms: DDMA pic.twitter.com/2zsPGP8AzG

