Delhi Lockdown Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 331 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 मरीज की जान चली गई. राजधानी में इस दौरान 144 मरीज ठीक भी हुए हैं. दिल्ली में अब कोरोना के Active मरीजों की संख्या 1,289 हो गई है. दिल्ली में लगातार दूसरे दिन वहीं, पॉजिटिविटी दर 0.5% से ज्यादा रही. दिल्ली में आज पॉजिटिविटी दर बढ़कर 0.68% पर पहुंच गया है. दिल्ली में लगभग 6 महीने बाद इतने ज्यादा केस रिपोर्ट किये गए हैं.Also Read - विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में AAP की धमाकेदार एंट्री, अरविंद केजरीवाल बोले- 'बदलाव का संकेत'

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) ने आज रात से नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) लगाने का पहले ही ऐलान किया हुआ है. हालांकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो राजधानी में जल्द ही ‘Yellow Alert’ जारी किया जा सकता है. ‘Yellow Alert’ लागू होने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी. Also Read - Coronavirus Omicron Variant: दुनियाभर में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन! अमेरिका, इटली, फ्रांस में स्थिति बद् से बदतर

#COVID19 | Delhi reports 331 positive cases, one death, and 144 recoveries in the last 24 hours. Active cases 1,289

Total positive cases 14,43,683

Total Deaths 25,106 pic.twitter.com/0MIFL3HbIA

