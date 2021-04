Delhi Lockdown News: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. रविवार को दिल्ली में कोरोना के 10 हजार से ज्यादा नए केस दर्ज किये गए. कोरोना के बढ़ते मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संबंधी स्थिति बहुत गंभीर है और वायरस की चौथी लहर नवंबर 2020 से कहीं अधिक खतरनाक है. Also Read - Lockdown in MP: मध्‍य प्रदेश में लॉकडाउन की फोटोज, आंकड़े दे रहे बड़ी चेतावनी

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है. अगर अस्पताल व्यवस्था चरमरा जाती है तभी इसे लागू करना चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें. Also Read - India Covid 19 Updates: देश में बेकाबू हुए कोरोना ने फिर तोड़े सभी रिकॉर्ड, पहली बार 1,52,879 नए केस; 839 की मौत

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति बहुत चिंताजनक है. ​मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं और जो करने की जरूरत है हम वो सब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन (Arvind Kejriwal On Lockdown) नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कल सरकार ने मजबूरी में कुछ पाबंदियों के आदेश दिए हैं. जैसे बसें अब 50% क्षमता के साथ चलेंगे मेट्रो में भी 50% क्षमता के साथ चलेंगे और बार और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ चलेंगे. Also Read - COVID-19 in Gujarat: सोमनाथ मंदिर में दर्शन आज से बंद, गुजरात कल आए थे 5,011 नए

Check the availability of beds on our app before going to hospitals. Occupy beds only if there is an emergency. I am not in favour of lockdown but shortage of beds and failure in hospital management will leave us with no option: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/XhiHloeq6W

— ANI (@ANI) April 11, 2021