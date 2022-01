Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना ने मामलों मे एक बार फिर बड़ा उछाल आया है. दिल्ली में रविवार को कोविड के करीब 3200 नए केस रिपोर्ट किये गए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना (Delhi Corona News) के 3,194 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1,156 मरीज इस जानलेवा वायरस से जंग जीतने में भी सफल रहे. एक दिन पहले यानी शनिवार को राजधानी में 2,716 केस रिपोर्ट किये गए थे. दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों (Delhi Active Case) का आंकड़ा 8,000 पार कर गया है. दिल्ली में इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है और जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 25,109 हो गया है.Also Read - Coronavirus Cases in India: एक दिन में 27,553 लोग हुए संक्रमित, 284 लोगों की हुई मौत, केजरीवाल आज करेंगे संबोधित

दिल्ली में अभी करोना के 8,397 एक्टिव मरीज हैं और संक्रमण की दर 8,397 पहुंच गया है. कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद अब ये सवाल उठने शुरू हो गये हैं कि क्या दिल्ली में पाबंदियों (Delhi Lockdown Update) का दौर अब शुरू होने वाला है.

Delhi reports 3,194 fresh COVID cases (positivity rate 4.59%) and 1,156 recoveries in the last 24 hours

Active cases: 8,397

Total recoveries: 14,20,615

The national capital recorded 2,716 infections yesterday pic.twitter.com/CiF9QH8TtK

— ANI (@ANI) January 2, 2022