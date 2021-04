Delhi Lockdown Latest News: देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना से बेहाल है. दिल्ली में रोजाना 1500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) और अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे. बैठक के बीच अब ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या दिल्ली में भी लॉकडाउन (Lockdown) लगाया जाएगा? Also Read - केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 'अप्रैल में हर दिन लगेगा कोरोना का टीका, छुट्टियों में भी जारी रहेगा टीकाकरण'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं. इनमें नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है.

Also Read - Corona Vaccination 3rd Phase: आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, यहां जानें कैसे पाएं वैक्सीन

Delhi CM Arvind Kejriwal has called an emergency meeting over increasing #COVID19 cases.

The meeting will be attended by Health Minister Satyendar Jain and other officials. pic.twitter.com/a3srIVVAnA

— ANI (@ANI) April 1, 2021