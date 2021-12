What Is Yellow Alert: दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है. बीते 6 महीनों में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोना के 331 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 मरीज की जान चली गई. दिल्ली में बीते 6 जून के बाद से सबसे ज्यादा कोरोना केस और 2 जून के बाद से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर रिपोर्ट हुई है. इससे पहले 6 जून को 331 केस आए थे और 2 जून को पॉजिटिविटी दर 0.78% थी. वहीं, राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1289 है जो करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ‘Yellow Alert’ जारी कर सकती है. ‘Yellow Alert’ में लॉकडाउन जैसी सख्ती होती है. दिल्ली सराकर ने हालांकि आज (27 दिसंबर) की रात 11 बजे से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का ऐलान किया है.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 6 महीनों में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 331 मामले, जारी हो सकता है 'Yellow Alert'

क्या होता है येलो अलर्ट और कब होता है जारी? (What Is Yellow Alert)

दिल्ली में लगातार दो दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% रहने पर दिल्ली में कोरोना का ‘येलो लेवल’ अलर्ट लागू होता है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने बीते साल अगस्त महीने में चार स्तरीय कोरोना के GRAP(ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) को मंजूरी दी थी. चार स्तरीय जीआरएपी के तहत, संक्रमण दर जब 0.5 फीसदी होता है तो अगले दो दिनों के लिये ‘येलो’ अलर्ट शुरू हो जाता है और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं. यदि यह चेतावनी जारी की जाती है, तो राजधानी में अधिकांश गतिविधियां एक बार फिर थम जाएंगी. DDMA की तरफ से जीआरएपी को मंजूरी देने का उद्देश्य कोविड की स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाने और हटाने की एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है. Also Read - विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में AAP की धमाकेदार एंट्री, अरविंद केजरीवाल बोले- 'बदलाव का संकेत'

Yellow Alert में क्या-क्या हैं पाबंदियां?

Yellow Alert लागू होने के बाद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का प्रावधान है. वहीं, रेड अलर्ट के दौरान पूरे दिन-रात कर्फ्यू लगाया जाता है. Yellow Alert लागू होने पर दुकानें ऑड-ईवन के तहत खुलेंगी और कई अन्य पाबंदियां भी लगाई जाएंगी. इसके अलावा ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी. इनमें गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल शामिल हैं. वहीं, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा. येलो अलर्ट लागू हुआ तो सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर बंद हो जाएंगे. Also Read - Coronavirus Omicron Variant: दुनियाभर में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन! अमेरिका, इटली, फ्रांस में स्थिति बद् से बदतर

क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद?

येलो अलर्ट लागू होने पर सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे. स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क को बंद कर दिया जाएगा. वहीं, दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी. इसके साथ-साथ ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा को सिर्फ 2 यात्री के साथ सफर की इजाजत दी जाएगी. इसके साथ-साथ शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जाएगी.