Delhi Lockdown Return! देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में एक दिन पहले यानी सोमवार को कोरोना के 500 से ज्यादा मामले सामने आए और पॉजिटिविटी दर 7 फीसदी के पार पहुंच गया. कोरोना के मामलों में तेजी के बाद एक बार फिर यह अंदेशा लगने लगा है कि अब दिल्ली में एक बार फिर पबांदियों का दौर (Delhi Covid Restriction) शुरू होने वाला है.Also Read - केंद्र सरकार ने कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना 180 दिनों के लिए बढ़ाई

कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद बुधवार को दिल्ली में DDMA की अहम बैठक होने जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि बैठक में पाबंदियों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्लीवासियों को एक बार फिर मास्क लगाना पड़ सकता है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद केजरीवाल सरकार ने हाल ही में दिल्ली में मास्क (Delhi Mask News) की अनिवार्यता को खत्म किया था. Also Read - क्या दिल्ली में फिर से लगेंगी पाबंदियां? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच DDMA की अहम बैठक कल

We have to learn to live with #COVID19 as it will stay in some capacity; we will take strict action if it increases more. For now, there's no need to panic. The counts are incoming, so we have a meeting with experts & DDMA on April 20: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/rXXhhaDeh0

— ANI (@ANI) April 19, 2022