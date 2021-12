Delhi Lockdown Update: कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरों के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) का ऐलान किया गया है. दिल्ली में सोमवार यानी 27 दिसंबर से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे (Delhi Night Curfew Timimg) तक है. दिल्ली में कोरोना के मामले में अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो जल्द ही कुछ और पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा. दिल्ली में Yellow Alert भी लग सकता है. Yellow Alert के तहत ऑड ईवन के तहत दुकानें खुलेंगी और कई अन्य पाबंदियां भी लगाई जाएंगी. उधर, देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण (Delhi covid Cases) के 290 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1 मरीज की मौत हो गई.Also Read - Punjab Polls 2022: पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 और प्रत्याशियों की घोषणा की, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

दिल्ली में अगर येलो अलर्ट लागू हो गया तो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके अलावा ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी. इनमें गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल शामिल हैं. वहीं, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा. येलो अलर्ट लागू हुआ तो सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर बंद हो जाएंगे.

#COVID19 | Delhi reports 290 positive cases, one death, and 120 recoveries in the last 24 hours. Active cases 1,103 pic.twitter.com/iDM9ryYmg3

— ANI (@ANI) December 26, 2021