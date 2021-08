Delhi Lockdown Update: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में 46 दुकानों / स्ट्रीट वेंडरों को COVID-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण दो दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया. उधर, दिल्ली में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना से किसी की जान नहीं गई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,36,938 पर पहुंच गया है.Also Read - Delhi Lockdown Update: क्या मॉल, बाजारों को मिलेगी रात 10 बजे तक कामकाज की अनुमति? कारोबारी संगठन की मांग

राजधानी में बीते 24 घंटों के दौरान 41 कोरोना संक्रमित मरीजों ने बीमारी को मात दी है. इसके साथ ही यह आंकड़ा बढ़कर 14,11,368 पहुंच गया है. दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 502 है. वहीं, होम आइसोलेशन में 179 मरीज इलाजरत हैं. राजधानी में कोरोना से अब तक 25,068 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है.

46 shops/street vendors at Delhi's Sarojini Nagar Market ordered to remain closed for two days due to violation of #COVID19 protocols. pic.twitter.com/mJVecsWgnW

दिल्ली में संक्रमण की दर 0.07 प्रतिशत दर्ज की गई. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई. महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से यह 8वीं बार है जब एक दिन में किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई. बुधवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 37 मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 0.06 प्रतिशत थी.

Delhi reports 49 new #COVID19 cases, 41 recoveries and zero deaths in the last 24 hours.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 प्रतिबंधों में और ढील दी. बीत सोमवार यानी 9 अगस्त से सभी साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई.

Weekly markets are being opened from Monday. These r poor people. Govt is quite concerned about their livelihoods. However, everyone’s health and lives are also imp. I urge everyone to follow Covid appropriate behaviour after these mkts are opened.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2021