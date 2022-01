Delhi Lockdown News: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में रोजाना 20 हजार से ज्यादा मामले रिपोर्ट किये जा रहे हैं. दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Lockdown) जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं. सोमवार को DDMA की बैठक (DDMA Meeting) में दिल्ली में पाबंदियों को और कड़ा करने का फैसला लिया गया. दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट को बंद रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि टेकअवे सुविधा जारी रहेगी. इसके साथ-साथ एक जोन में साप्ताहिक बाजार को केवल एक दिन ही खोलने की ही इजाजत दी गई है.Also Read - Corona Virus in Delhi: दिल्ली में 5 दिनों में कोरोना के 46 मरीजों की मौत, 34 को थी गंभीर बीमारियां

Delhi Health Department was advised to make adequate arrangements for additional manpower in hospitals and to scale up the vaccination efforts including for those in age group of 15-18 years: Delhi LG

— ANI (@ANI) January 10, 2022