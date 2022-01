Delhi Lockdown Update: दिल्ली में आज भी लगभग कोरोना के 27,500 नए मरीज मिले हैं. लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ी राहत की बात कही है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में कोरोना के ​​​​मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है. पिछले 4 दिनों से COVID रोगियों के बीच अस्पताल में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की दर भी स्थिर है, जो एक अच्छा संकेत है. दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी 15% है. इन सबको देखते हुए अभी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है.Also Read - Delhi Corona Restrictions: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले- अगर अगले 2 से 3 दिनों में कम होंगे कोरोना के केस तो हटा ली जाएंगी पाबंदियां

दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्‍त तेजी दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में यहां 27,561 नए मामले सामने आए हैं जो कि 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्‍यादा मामले हैं. इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गयी है. पिछले 24 घंटों में कोरोना से यहां 40 मरीाजें की मौत भी हुई जो कि 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. Also Read - Liquor Shop Closed: वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यहां बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें क्या है आदेश

Delhi is expected to report around 27,500 COVID cases today as well. The rate of hospital admissions among COVID patients is stagnant for the last 4 days, which is a good sign. Bed occupancy stands at 15%… There is no plan of lockdown: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/DOCb4HpSwj

