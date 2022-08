Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर डरावनी रफ्तार (Delhi Covid Update) पकड़ ली है. दिल्ली में पॉजिटिविटी दर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और यह 20 फीसदी के करीब पहुंच गया है. कोरोना के तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों के बाद राजधानी में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य (Face Mask Mandatory) कर दिया गया है. दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से (Mask Returns in Delhi) पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है. इन सबके बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की.Also Read - दो साल तक कोरोना से दूर रहे द्वीपों पर बरसने लगा कहर, अचानक से कई गुणा सामने आए मामलों ने बढ़ाई चिंता

We are witnessing a rise in COVID19 infections, consistently high positivity & cases of reinfection.

It is essential that we realize that the pandemic is far from over.

I appeal to all to strictly adhere to COVID Appropriate Behaviour.

We cannot afford to let our guards down.

— LG Delhi (@LtGovDelhi) August 16, 2022