Delhi Lockdown News: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. कोरोना का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) खत्म कर अनलॉक (Unlock) की शुरुआत कर दी गई है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी राज्य इससे निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं. दिल्ली में भी अनलॉक (Delhi Unlock News) शुरू किया जा चुका है. लेकिन केजरीवाल सरकार संभावित तीसरी लहर में बुरी से बुरी स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने गुरुवार को कहा कि सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है और मरीजों के वास्ते 37,000 बिस्तरों की व्यवस्था कर रही है.Also Read - स्पा पर शिकंजा: लड़के और लड़कियां नहीं कर सकेंगे एक-दूसरे की मालिश, सेक्स रैकेट की...

इसके साथ ही सत्येंद्र जैन कहा कि अगर संक्रमण की दर फिर से 5 प्रतिशत हो जाती है तो तत्काल लॉकडाउन (Satyendar Jain On Lockdown) लागू किया जाएगा. ‘एसोचैम इंडिया’ द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक सत्र में जैन ने यह बयान दिया. उन्होंने कहा, ‘कोविड-19 के मरीजों के लिए 37,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है और दिल्ली सरकार बुरी से बुरी स्थिति के मद्देनजर तैयारी कर रही है ताकि कीमती जिंदगियां बचाई जा सकें.’ Also Read - Delhi News: बड़ी राहत-दिल्ली में बेदम हुआ कोरोना, मिले मात्र 51 नए मरीज, मौत एक भी नहीं, लेकिन....

Convened a virtual session with @ASSOCHAM4India & discussed Delhi Govt's preparedness to combat 3rd wave of #COVID19.

We'll be proactive in our response . We're preparing for the worst-case scenario & are preparing 37k beds dedicated to Covid. pic.twitter.com/Px90GkPcHh

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) August 5, 2021