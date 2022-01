Delhi Lockdown Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है. दिल्ली में एक समय 28 हजार तक पहुंच चुके आंकड़ों में कमी सामने आई है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राजधानी में कोरोना पाबंदियों में ढील दी जा सकती है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में कोरोना के हालात और पाबंदियों (Delhi Lockdown Update) की समीक्षा की जाएगी. सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोरोना संक्रमण के लगभग 17,000 मामले आ सकते हैं. जैन ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर में भी गिरावट मिलने की संभावना है. पिछले दो दिनों से दिल्ली में दैनिक मामले 28,000 से नीचे बने हुए हैं. गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के सभी पुराने मामलों का रिकॉर्ड टूटा था और महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार 28,867 मामले दर्ज किए गए थे. हालांकि उसके बाद से मामले कम हो रहे हैं.Also Read - Goa Assembly Election 2022: गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल का ऐलान, अगर सरकार बनी तो देंगे 3 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता

सत्येंद्र जैन ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने की दर स्थिर हुई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने कोविड-19 के प्रसार पर असर डाला है, पाबंदियां की समीक्षा से पहले तीन से चार दिन तक स्थिति की निगरानी की जाएगी. जैन ने शनिवार को कहा था कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और जब संक्रमण के मामले घटकर 15 हजार तक आ जाएंगे तो सरकार पाबंदियों में ढील देने पर विचार करेगी. Also Read - Punjab: नवजोत सिंह सिद्धू बोले, 4-5 दिन में कांग्रेस की लिस्‍ट आएगी, PM मोदी, केजरीवाल पर निशाना

Cases have started reducing for past 3 days, but we will look at a substantial decrease for the next 3-4 days. Positivity rate will reduce with time as patients admitted to hospitals are stagnant. Most of the deaths were due to comorbidities: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/0aUcQUDtlI

— ANI (@ANI) January 16, 2022