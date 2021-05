Delhi Lockdown Update: देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से बेहाल है. दिल्ली में फिलहाल 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है. पहले लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है. दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामले में थोड़ी कमी भी आई है. बुधवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 311 लोगों की मौत हो गई और 20,960 नए मामले सामने आए. Also Read - Delhi Lockdown Update: क्या दिल्ली में 2 महीने तक बढ़ेगा लॉकडाउन? जानें CM केजरीवाल ने क्या कहा...

राजधानी में संक्रमण दर 26.37 फीसदी रही. यह लगातार चौथा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर 30 फीसदी के नीचे रही है. लॉकडाउन की वजह से कोरनोा के मामलों में कमी आई है और उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने (Delhi Lockdown Extension) के संकेत भी दिये हैं. Also Read - केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- सभी राशनकार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त राशन, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5 हजार रुपये की मदद

राजेंद्र नगर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में टीकाकरण शुरू हो गया है. एकमात्र समस्या यह है कि हमें बड़े पैमाने पर टीकों की जरूरत है, लेकिन हमें टीके की बहुत कम डोज मिली हैं. Also Read - Coronavirus Updates: महाराष्ट्र में कम हुआ कोरोना का कहर लेकिन दिल्ली में रिकॉर्ड 448 मौतें, जानें आपके राज्य का क्या है हाल...

केजरीवाल ने कहा कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में डोज मिल जाए तो हम तीन माह में पूरी दिल्ली का टीकाकरण कर सकते हैं. इस बीच, दिल्ली में लॉकडाउन कब तक रहेगा? यह पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन (Delhi Lockdown) को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक इसकी जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि लोग खुद लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं.

Delhi CM Arvind Kejriwal visits vaccination center at Radha Soami Satsang Beas in Rajendra Nagar

He says,"Vaccination has started in both govt and private sectors. But we need more supply of vaccine dosages. There is shortage of oxygen but we're getting support from all sides" pic.twitter.com/kSDHIyKliM

— ANI (@ANI) May 5, 2021