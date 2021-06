Delhi Lockdown Update: दिल्ली के व्यापारियों ने शुक्रवार को कहा कि दुकानों और बाजारों को खोलने और कामकाज पर सम-विषम प्रणाली (Odd even formula for markets) लागू नहीं की जानी चाहिए. अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM) और उपराज्यपाल अनिल बैजल (Delhi LG) को लिखे पत्र में कहा कि वे दुकान और बाजार दोबारा खुलने के बाद इनके कामकाज पर सम-विषम प्रणाली (Odd even formula in Delhi) लागू करने के पक्ष में नहीं है. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 523 नए केस और 50 लोगों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 0.68% पर पहुंचा

परिसंघ ने कहा, ‘ऐसा करना दिल्ली के व्यापारिक चरित्र के विपरीत होगा, जो सामान की खरीद के लिये बहुत हद तक एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी पर निर्भर है. लिहाजा, दिल्ली में सम-विषम फार्मूले का कोई फायदा नहीं है.’ सीएआईटी के अनुसार दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी करीब 40 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं. बीते दो महीनों में दिल्ली के कारोबार को 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. Also Read - 5G मामला: जूही चावला पर हाईकोर्ट ने लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, एक्ट्रेस का 'पब्लिसिटी स्टंट' फेल

बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 523 नए मामले आए जबकि संक्रमण के कारण 50 लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर (कुल जांचे गए नमूनों में संक्रमण पाए जाने का प्रतिशत) 0.68 प्रतिशत रही. Also Read - Positive News: ब्रिटेन में सुपरहीरो बना यह भारतीय, पीएम बोरिस जॉनसन ने दिया यह खास अवॉर्ड

नवीनतम स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को हुई मौतों के साथ दिल्ली में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 24,497 हो गई है. दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 487 नए मामले आए थे और करीब ढाई महीने में सबसे कम 45 लोगों की मौत दर्ज की गई थी.

आंकड़ों के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली में 11 अप्रैल के बाद मौतों की संख्या 50 से कम थी. राष्ट्रीय राजधानी में 11 अप्रैल को 48 लोगों की मौत दर्ज की गई थी. वहीं, बृहस्पतिवार को संक्रमण दर 0.61 प्रतिशत रही. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 16 और 17 मार्च को दिल्ली में संक्रमण के क्रमश: 425 और 536 नए मामले सामने आए थे.

(इनपुट भाषा)