Delhi Lockdown, Delhi, Wedding, Marriage, Corona, Coronavirus, Covid-19, News: देश की राजधानी दिल्‍ली में राष्ट्रीय राजधानी में लागू लॉकडाउन को 17 मई तक एक हफ्ते के लिए और बढ़ाने के साथ ही सार्वजनिक स्‍थानों पर होने वाली शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. डीडीएमए (District Disaster Management Authority) ने राजधानी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने ने लिए यह आदेश आज रविवार को जारी करते हुए शादियों को सिर्फ दो जगह, घर या कोर्ट में ही करने की इजाजत दी है और इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्‍या भी सीमित कर दी है.

बता दें कि दिल्ली लागू लॉकडाउन को 17 मई तक एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है. डीडीएमएने सार्वजनिक स्‍थानों पर होने वाली शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. DDMA ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शादी समारोहों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, दिल्‍ली में सार्वजनिक स्थानों पर शादी समारोहों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. ऐसे समारोह केवल घर या अदालत में ही आयोजित करने की अनुमति होगी और इसमें 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे.

डीडीएमए ने यह भी कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त, संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों, मंडियों, दुकानों पर कोविड-19 के लिहाज से अनुकूल व्यवहार करें.

