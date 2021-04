Delhi Lockdown: दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों पर काबू पाने के लिए अगले छह दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Delhi Lockdown) लगया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है. Also Read - Delhi Lockdown: प्रवासी कामगारों से केजरीवाल की अपील- 'छोटा Lockdown है... घबराएं नहीं, दिल्ली में ही रहें; मैं हूं ना..'

बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन बड़ी त्रासदी से बचने के लिए लगाया गया है. जब कोई रास्ता नहीं बचा था, तब लॉकडाउन का फैसला लिया गया है. Also Read - Delhi Curfew: कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच दिल्ली में आज रात से अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू

Persons coming from/going to Airports/Railway stations/ISBTs allowed to travel on production of valid ticket. Officials in the officers of diplomats of various countries as well as persons holding any constitutional post exempted on the production of valid ID: Delhi Govt Also Read - व्यापारियों ने चांदनी चौक समेत कई अन्य बाजारों को बंद रखने का किया फैसला, CM केजरीवाल से 15 दिन के Lockdown की अपील

— ANI (@ANI) April 19, 2021