Delhi LPG Cylinder Blast: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में कल रात सिलिंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग में झुलसकर चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्तपताल में भर्ती करवाया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई को अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि घटना शाहदरा के फर्श बाजार इलाके की है.

Delhi: Four people died and another person sustained burn injuries in a fire that erupted following a cylinder blast at a house in Farsh Bazar area of Shahdara last night, Delhi Fire Service Director Atul Garg says pic.twitter.com/PifwMHJGqV

— ANI (@ANI) June 30, 2021