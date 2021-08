नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली (Delhi) में स्‍थ‍ित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बाहर बीते 16 अगस्‍त को एक महिला के साथ आत्‍मदाह करके आत्महत्या की कोशिश करनेवाले 27 वर्षीय व्यक्ति की आज शनिवार सुबह मौत हो गई. घायल महिला का राम मनोहर अस्‍पताल में इलाज जारी है.Also Read - UP: तालिबान पर बयान देने वाले शायर मुनव्‍वर राना के खिलाफ केस दर्ज, बढ़ी मुश्किलें

बता दें कि बीते 16 अगस्‍त को सुप्रीम कोर्ट के गेट नं डी के सामने आत्मदाह की कोशिश में 27 वर्षीय युवक 65 प्रतिशत, जबकि 24 वर्षीय युवती 85 प्रतिशत तक झुलस गई थी. दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था. झुलसी हुई महिला का इलाज चल रहा है.

Delhi | The man who had set himself ablaze in front of Supreme Court gate number D on August 16 succumbs to his injuries

He and a woman had set themselves on fire in front of the Supreme Court.

