Delhi Mask New Rule: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी किया. बता दें कि एक दिन पहले कोरोना के मामलों को लेकर हुई डीडीएमए (DDMA) की बैठक में मास्क की अनिवार्यता खत्म करने पर सहमति बनी थी. हालांकि आधिकारिक आदेश आज जारी किया गया. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, DDMA ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क नहीं पहनना कोई अपराध नहीं माना जाएगा. यानी अब मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. दिल्ली सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है.

Delhi | DDMA has decided that it is advisory for all public to wear masks in public places, however, no penalty will be imposed for such offence from immediate effect till further orders. pic.twitter.com/vXSxmGMkUW

— ANI (@ANI) April 1, 2022