Delhi Massive Fire: दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन में खड़ी गाड़ियों में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसमें कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. लोगों के मुताबिक जिस पार्किंग स्थल में आग लगी है, वहां पर गाड़ियों को चार्ज किया जाता था. दमकल विभाग के मुताबिक 7 गाड़ियां मौके पर हैं जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है. आग आज सुबह करीब 5:00 बजे के आसपास लगी थी. दमकल विभाग के मुताबिक आग को फ़िलहाल काबू में कर लिया गया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक आग में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और कई ई-रिक्शा जलकर राख हो गए हैं.Also Read - इस स्कूटर ने लोगों को बनाया दीवाना, खूबसूरती और फीचर्स में नहीं है किसी से कम

A total of 10 cars, 1 motorcycle, 2 scooty, 30 new e-rickshaws, and 50 old e-rickshaws had caught fire. No casualties were reported: Delhi Fire Service pic.twitter.com/wwBeO2J5yb

— ANI (@ANI) June 8, 2022