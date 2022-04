Delhi Massive Fire: दिल्ली में भलस्वा लैंडफिल साइट में मंगलवार को लगी आग आज भी धधक रही है. भलस्वा लैंडफिल के कुछ इलाके गुरुवार को भी जलते देखे गए हैं. मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं. इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर भलस्वा लैंडफिल आग पर लापरवाही का आरोप लगाया. एएनआई से बात करते हुए, मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने आग की घटना पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से रिपोर्ट मांगी है.Also Read - Bhalswa Landfill पर लगी आग के कारण धुएं से ढका नजर आया पूरा इलाका, लोगों को हो रही है सांस लेने में तकलीफ

उत्तरी दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल में मंगलवार को भीषण आग लग गई थी. दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों के मुताबिक, शाम करीब पांच बजे धुंआ निकलने की सूचना मिली जो बाद में भीषण आग में फैल गई. घटना के बाद से दिल्ली में भलस्वा लैंडफिल के पास रहने वाले स्थानीय लोग भी सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं.

भलस्वा लैंडफिल साइट के पास रहने वाले एक स्थानीय ने कहा, "इस तरह की स्थितियों से निपटने का उपाय यह है कि यहां से पूरे डंप यार्ड को हटा दिया जाए." एक स्थानीय निवासी ने कहा, "खराब हवा और पानी के कारण लोग यहां नहीं रह पा रहे हैं। डंप यार्ड को हटाने के लिए कई अनुरोध किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ."

A local living near Bhalswa landfill site said, “The solution to combat these kinds of situations is to remove the whole dump yard from here.”

“People are not able to live here due to bad air& water. Several requests were made to remove dump yard but nothing happened,”a local pic.twitter.com/LinfGXQoMY

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा “दिल्ली के लोग एमसीडी की लापरवाही और भाजपा के 15 साल के भ्रष्टाचार के कारण लैंडफिल आग का सामना कर रहे हैं. हमने मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को 24 घंटे के भीतर जांच और रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया. हम इस मामले पर निर्णय लेने के बाद निर्णय लेंगे. उनकी रिपोर्ट आती है.

#WATCH | Some areas of the Bhalswa landfill site in Delhi are still burning. A massive fire broke out at the landfill site on April 26 evening. pic.twitter.com/Ub39ej9ve4 — ANI (@ANI) April 28, 2022

आगे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, “अगर उन्होंने इस पर काम किया होता, तो ये कचरे के पहाड़ यहां नहीं होते.” उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को पहले भलस्वा लैंडफिल में जाना चाहिए और सर्वेक्षण करना चाहिए कि उन्होंने पिछले 15 वर्षों में क्या किया है। “अगर उन्होंने वहां 15 साल तक बुलडोजर चलाए होते, तो कचरे के ये पहाड़ आज नहीं खड़े होते।”

