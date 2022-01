दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि COVID-19 महामारी की तीसरी लहर ने दिल्ली को प्रभावित किया है और शहर में बुधवार को 10 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 10,000 नए मामले दर्ज होने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सत्येंद्र जैन के हवाले से कहा, “दिल्ली में आज लगभग 10,000 COVID-19 ​​​​संक्रमण की रिपोर्ट होने की संभावना है, दैनिक सकारात्मकता दर लगभग 10% तक बढ़ रही है. सीओवीआईडी ​​​​-19 की तीसरी लहर शुरू हो गई है.”Also Read - Intranasal COVID Vaccine: अब आएगी दर्द रहित वैक्सीन, नाक से दिए जाने वाले टीके पर एक कदम और बढ़ी सरकार

Delhi is likely to report around 10,000 COVID infections today, with the daily positivity rate rising to nearly 10%. The third wave of COVID-19 has set in: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/czhj4rvniT

Also Read - Omicron in Delhi: आज घर से बाहर निकलने से पहले दिल्ली मेट्रो के इस ताजा अपडेट को जान लें

उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे COVID-19 रोगियों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या को उनकी क्षमता के 10% से बढ़ाकर 40% करें. सरकारी अस्पतालों में लगभग 2% बेड भरे हुए हैं.” Also Read - Chhattisgarh में कोरोना के चलते Night Curfew समेत नए प्रतिबंध लागू, देखें Guidelines

Delhi Govt has instructed private hospitals to increase the number of reserved beds for COVID patients to 40% from 10% of their capacity. Nearly 2% of beds are occupied in the government hospitals: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/GmhXTme4Rn

— ANI (@ANI) January 5, 2022