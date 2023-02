Delhi News: दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय (सिविक सेंटर) में स्टैडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर मारपीट व हाथापाई के बाद अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है. मेयर शैली ओबेराय ने आप पार्षदों के साथ कमला मार्केट थाने पहुंची और बीजेपी पार्षदों के खिलाफ शिकायत दी.आप नेताओं ने कमला मार्केट पुलिस थाने में इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ आप की महिला पार्षद की हत्या के प्रयास लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की. एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आप नेताओं ने थाने के बाहर रात में धरना दिया.बताया जा रहा है कि स्टैडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बीजेपी कोर्ट जा सकती है.

मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि उन्होंने बीजेपी पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने आई हैं और पुलिस से मुझे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है. शैली ओबेरॉय ने बताया कि जब मैं परिणाम घोषित करने वाली थी तो भाजपा पार्षदों का एक समूह विशेष रूप से अर्जुन मारवाह, चंदन चौधरी और रवि नेगी अन्य लोगों के साथ मंच पर आए, मेरी कुर्सी खींची और मुझे धक्का दिया. मैं गिर गई. हमने स्थायी समिति चुनाव के लिए भाजपा की मांगों पर हमने सहमति व्यक्त की थी. जैसे ही मतगणना हुई, भाजपा पार्षदों ने देखा कि वे हार रहे हैं और चिल्लाने लगे.