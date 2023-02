दिल्ली की महापौर बनने वाली शैली ओबेरॉय की क्या है एजुकेशन और कैसे शुरू की चुनावी राजनीति

नई दिल्ली: एकीकृत दिल्ली नगर निगम (MCD) की पहली महापौर बनने वाली डीयू की प्रोफेसर शैली ओबेरॉय ( Delhi Mayor Shelly Oberoi) अपनी अकादमिक पहचान के लिए अधिक जानी जाती हैं. हालांकि पिछले साल दिसंबर में एमसीडी चुनाव के जरिए अपनी चुनावी पारी शुरू करने वाली ओबेरॉय (39) ने दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता के गढ़ कहे जाने वाले पूर्वी पटेल नगर वार्ड से जीत हासिल कर नयी पहचान कायम की.

डीयू की प्रोफेसर रहीं शैली ओबेरॉय अब बहुप्रतीक्षित चुनाव में ओबेरॉय के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रेखा गुप्ता को 34 मतों से हराने के बाद दिल्ली को एक दशक से भी कम समय में पहली महिला महापौर मिल गई. इससे पहले रजनी अब्बी 2011 में एमसीडी के तीन भागों में विभाजित होने से पहले शीर्ष पद पर निर्वाचित होने वाली अंतिम महिला थीं. बुधवार को सिविक सेंटर में महापौर पद के लिए मतदान हुआ था.