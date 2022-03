Delhi MCD Election 2022 Date Update: देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगमों की कुल 272 वार्ड के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी. राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें चुनाव 18 मई से कराना है लेकिन तारीखों के ऐलान में कुछ दिन और लगेंगे. राज्य चुनाव आयुक्त के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने कहा, ‘चूंकि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जिनकी कानूनी रूप से हमारे द्वारा जांच की जानी बाकी है, हम अभी MCD चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे. हमें कुछ और दिन लगेंगे. हमें 18 मई से पहले चुनाव कराना है.Also Read - Mumbai: देवेंद्र फडणवीस समेत कई BJP नेताओं ने मंत्री मलिक के इस्‍तीफे के ल‍िए प्रदर्शन किया, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया

