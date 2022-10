Delhi MCD Election Update: देश की राजधानी दिल्ली में अब नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. परिसीमन का काम पूरा होने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार देर रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया. परिसीमन के बाद अब दिल्ली में वार्डों की संख्या घटकर 250 हो गई है. इनमें से 42 अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित होंगे. इससे पहले अब तक तीनों नगर निगम में 272 वार्ड थे.Also Read - प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक दलों को 464.8 करोड़ रुपए दिए, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला

Union Home Ministry issued Final Delimitation Order, 2022 for Wards of Municipal Corporation of Delhi. pic.twitter.com/uZ8z0VQZ4P

— ANI (@ANI) October 18, 2022