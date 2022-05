Delhi, MCD: देश की राजधानी दिल्‍ली में अलग-अलग नगर निगम अपने अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, आज बुधवार को दिल्‍ली की लोधी कॉलोनी और महरचंद बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है. वहीं, ताजा जानकारी के मुताबिक, एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक में कल यान‍ि गुरुवार को MCD का बुलडोजर चल सकता है. नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस से पर्याप्‍त पुलिस फोर्स मांगी है.Also Read - मंगोलपुरी और NFC सहित दिल्ली के कई इलाकों में आज भी चला बुलडोजर, अतिक्रमण ढहाए गए | देखें वीडियो

नॉर्थ दिल्ली नगर निगम जोनल सुपरिटेंडेंट ने पटेल नगर थाने के प्रभारी को पत्र लिखकर पर्याप्त मात्रा में महिला और पुरुष सुरक्षा बल की मांग की है. पत्र में लिखा है कि प्रेम नगर इलाके में 12 म‌ई को सुबह 11 बजे MCD की कार्रवाई की जाएगी.

Delhi | Anti encroachment drive is being carried out in Lodhi Colony area and Mehar Chand market. pic.twitter.com/YPdyFl3vOe

— ANI (@ANI) May 11, 2022