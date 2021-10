Delhi Me Kab Khuelenge School: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Delhi Commission for Protection of Child Rights) ने दिल्ली में नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के स्कूलों को खोलने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है. डीसीपीसीआर (Delhi Commission for Protection of Child Rights) की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि लगातार स्कूल बंद होने से बच्चों पर बुरा असर पड़ा है. इसके लिए स्कूलों को खोलना जरूरी है. पत्र में उपराज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि दिल्ली में शुरुआत में सप्ताह में कम से कम दो दिनों के लिए ही स्कूलों को अब खोला जाए.Also Read - Delhi Me Kab Khulenge School: दिल्ली में कब खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल, 30 सितंबर को हो सकता है फैसला

एलजी अनिल बैजल को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में अब कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं और पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना नियमों में काफी छूट दे दी गई है. दिल्ली सरकार की ओर से वैक्सीन लगाने में स्कूल के कर्मचारी, आंगबाड़ी कर्मियों को प्राथमिकता दी गई है. इन सभी स्थितियों को देखते हुए स्कूलों को खोल देना चाहिए, क्योंकि स्कूलों के लगातार बंद होने से इसका असर 40 लाख बच्चों पर पड़ा है. बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारी भी चिंता है.

Delhi Commission for Protection of Child Rights Chairperson writes to Delhi Lt Gov requesting him to consider their submissions for schools-anganwadis opening- “Nursery to Grade 8 to open at least 2 days a week & anganwadis at least once a week for all children in staggered form” pic.twitter.com/a6oZJJLBoL

