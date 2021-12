Delhi School Reopening Update: दिल्ली में शनिवार यानी 18 दिसंबर से पांचवीं से ऊपर से सभी स्कूल फिर से खुल जाएंगे. दिल्ली सरकार के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. दिल्ली में प्रदूषण के कारण केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था. हालांकि बीते कुछ दिनों में प्रदूषण में आई कमी के बाद सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने (Delhi School News) का फैसला लिया. हालांकि कोरोना के एक फिर बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा रखी है. दिल्ली में भी कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 मामले सामने आ चुके हैं.Also Read - Kab Khulenge School: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल? शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए

All schools to resume physical classes for class 6 onwards from 18th December, says Delhi Government

— ANI (@ANI) December 17, 2021