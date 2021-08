Delhi Me Kab Khulenge School College: कोरोना के मामले कम होने के बाद बाद दिल्ली में सोमवार से 10वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्रों को नामांकन, बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल गतिविधियों के लिए स्कूल जाने की इजाजत दी गई. हालांकि साथ-साथ कई पाबंदियां भी लागू रहेंगी. इसके लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने SOP जारी किया है. सरकार ने एक दिन पहले ही 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एडमिशन संबंधित मामलों के लिए, काउंसलिंग या गाइडेंस के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल संबंधित एक्टिविटीज के लिए स्कूल आने की अनुमति दी थी.Also Read - Delhi Lockdown Update: क्या मॉल, बाजारों को मिलेगी रात 10 बजे तक कामकाज की अनुमति? कारोबारी संगठन की मांग

शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी SOP के अनुसार, जो छात्र स्कूल जाना चाहते हैं उन्हें अपने माता-पिता से सहमति पत्र लेकर आना होगा. इसके साथ-साथ ऑनलाइन क्लास को भी जारी रखा जाएगा. जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें इसकी इजाजत होगी. कोरोना के किसी भी लक्षण वाले छात्र या टीचर को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी. Also Read - Delhi School Reopening Update: दिल्ली में स्कूलों को खोलने को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, DDMA की बैठक में हुआ यह फैसला...

Delhi Govt issues SOP to be followed in schools during visits of students of Class 10 & Class 12 for admission, counselling, guidance & practical activities related to board exams; COVID symptomatic students/teachers won't be allowed to enter the schools pic.twitter.com/oBU93SDU7u

Also Read - Delhi School Or College Reopening Latest Update: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? मनीष सिसोदिया ने दी यह बड़ी जानकारी...

इसके साथ-साथ स्कूल के एंट्री गेट पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग होगी. इसके अलावा स्कूल एंट्री, क्लासरूम एंट्री, लैबोरेट्री या अन्य सार्वजनिक जगहों की एंट्री पर हैंड सैनिटाइज रखना जरूरी होगा. स्कूल के अंदर इमरजेंसी हालात के लिए एक क्वारेंटीन रूम का भी इंतजाम रखना होगा. उधर, दिल्ली में स्कूलों को खोलने को लेकर (Delhi School College Reopening Update) डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों से भी राय मांगी थी. वहीं, दो दिन पहले DDMA की बैठक में भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर चर्चा हुई थी.

It was decided to set up experts committee along with Education & Health Depts officials to evaluate&finalise detailed plan comprising SOPs, preparedness of schools to adhere to & implement SOPs, vaccination of staff, addressing concerns of parents&involvement of all stakeholders

— ANI (@ANI) August 6, 2021