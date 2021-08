Delhi School Or College Reopening Update: कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद दिल्ली में भी स्कूलों (Delhi School College Reopening Update) को खोले जाने का ऐलान हो गया. केजरीवाल सरकार 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है. हालांकि छात्रों को स्कूल जाने के अभिभावकों की लिखित सहमति लेना जरूरी होगा. हाल ही में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की सिफारिश की थी.Also Read - केजरीवाल सरकार ने अभिनेता Sonu Sood को सौंपी यह जिम्मेदारी, स्कूली छात्रों की ऐसे करेंगे मदद...

दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना जरूरी होगी. साथ ही किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. छात्रों के आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी. अभिभावक सहमति नहीं देंगे तो छात्र स्कूल आने को मजबूर नहीं होंगे और अनुपस्थित भी नहीं माने जाएंगे. ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी. Also Read - Delhi Schools-College Reopen Date: दिल्ली में एक सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल-कॉलेज-कोचिंग संस्थान, जानिए क्या कहा शिक्षामंत्री ने

Social distancing should be strictly followed and no student will be forced to come to the school. Consent of parents will be essential for students to come. If parents don't permit then students will not be forced to come, they'll not be considered absent either: Manish Sisodia

— ANI (@ANI) August 27, 2021