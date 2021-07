Delhi Me Kab Khulenge School or College: देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ स्थिति नियंत्रित होने के बाद कई राज्यों ने स्कूल-कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है. कई राज्यों में एक अगस्त से छात्र स्कूल-कॉलेज आ सकेंगे. इस बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने स्कूल और कॉलेज (Delhi School and College Reopening Date) खोलने के संबंध में आज बुधवार को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की.Also Read - Delhi Schools Reopening: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खतरे के बीच स्कूल खोलने का विचार जानने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के माता-पिता को बुलाया गया. इनमें पांच लाख से ज्यादा अभिभावक शिक्षकों से मुलाकात कर जा चुके हैं. दिल्ली की डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि छात्रों के मां-बाप चाहते हैं कि स्कूल खोले जाएं, मगर उनमें कोरोना से सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी हैं. Also Read - Delhi Me Kab Khulenge School? दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे? सीएम केजरीवाल ने बताई योजना

उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्रों से भी मुलाकात हुई, जिनका पहला और अब दूसरा साल भी घरों में बैठे ही बीत रहा है. आसपास के राज्यों में भी स्कूल-कॉलेज खुलने लगे हैं. कई राज्यों में जुलाई से स्कूल खुले और अब एक अगस्त से भी कई राज्यों में छात्रों को बुलाया जा रहा है. Also Read - Door to Door Ration Scheme पर आप सरकार और केंद्र में रार, रविशंकर बोले- राशन माफिया के कंट्रोल में दिल्ली

दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता-पिता से पूछना चाहता हूं कि क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए? अगर खोलना चाहिए तो आपके इस पर क्या सुझाव हैं? : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया pic.twitter.com/w0KpPCMQCh — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 28, 2021

सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल-कॉलेज खोलने के संकेत देते हुए कहा कि दिल्ली में अब कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं और प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या घटकर 40-70 के बीच रह गई है. उन्होंने कहा कि ऐसे में स्कूल-कॉलेज खोलने पर सरकार कोई निर्णय ले, इससे पहले छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों का सरकार पक्ष जानना चाहती है. क्या अब स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए? किस तरह से खोलने चाहिए, इसपर आपके सुझाव किया हैं.

Addressing an important Press Conference | LIVE https://t.co/4lM9MFmvhD — Manish Sisodia (@msisodia) July 28, 2021

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता-पिता से पूछना चाहता हूं कि क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए? अगर खोलना चाहिए तो आपके इस पर क्या सुझाव हैं? आप अपने सुझाव ‘delhischools21@gmail.com’ पर भेज सकते हैं. आपके सुझाव के आधार पर हम निर्णय लेंगे.