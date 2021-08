Delhi Me Kab Khulenge School: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कुछ सावधानियां भी बरती जा रही हैं. इन सबके बीच स्कूल-कॉलेजों (Delhi School College Reopening Update) को भी फिर से खोला जा रहा है. कुछ राज्यों में पाबंदियों के साथ स्कूल-कॉलेज (Delhi Me Kab Khulenge School) खुल गए हैं तो कहीं पर कोरोना के हालात का जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही फैसला लिये जाने की उम्मीद है. हालांकि इसके साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जारी रहेगी. इन सबके बीच दिल्ली में भी स्कूलों के खुलने को लेकर तैयारी की जा रही है. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी.Also Read - Delhi Me Kab Khulenge School or College: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Dy CM Manish Sisodia) ने कहा, 'स्कूल खोलने को लेकर मैंने लोगों से सुझाव मांगे थे. 30-35 हजार सुझाव आए हैं. कुछ लोग स्कूल खोलना (Delhi Me School kab Khulenge) चाहते हैं, कुछ डरे हुए हैं. हम इसकी स्टडी करा रहे हैं. इसके आधार पर कोई निर्णय होगा तो बताएंगे. स्कूल खुलेंगे कि नहीं समय पर बता दिया जाएगा. हालांकि ज्यादातर लोग स्कूलों को फिर से खोले जाने के पक्ष में हैं.

We are reviewing the suggestions from public, some demanded reopening (of schools), some didn't. A decision to be taken soon on the basis of all factors (vaccines for children) & feedback. Largely it seems that many people want it (schools' reopening): Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/arOSvfj5bh

