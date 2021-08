Delhi Me Kab Khulenge School: कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों के साथ स्कूलों और कॉलेजों को खोला जा रहा है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कुछ सावधानियां भी बरती जा रही हैं. इन सबके बीच कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली में भी स्कूल और कॉलेजों (Delhi School College Reopening Update) को खोले जाने को लेकर विचार किया जा रहा है. दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों से भी राय मांगी थी. इन सबके बीच DDMA की बैठक में भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर चर्चा हुई. दिल्ली में स्कूल खोलें जाएं या नहीं, इसका आंकलन विशेषज्ञों की एक कमेटी करेगी.Also Read - Delhi School Or College Reopening Latest Update: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? मनीष सिसोदिया ने दी यह बड़ी जानकारी...

DDMA की बैठक में यह तय किया गया कि फिलहाल स्कूलों को खोला जाए या नहीं इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी में शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ शामिल होंगे. कमेटी द्वारा दी गई सलाह के मुताबिक स्कूलों के लिए SOP तैयार की जाएगी.

It was decided to set up experts committee along with Education & Health Depts officials to evaluate&finalise detailed plan comprising SOPs, preparedness of schools to adhere to & implement SOPs, vaccination of staff, addressing concerns of parents&involvement of all stakeholders

— ANI (@ANI) August 6, 2021