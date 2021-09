Delhi Me Kab Khulenge School Latest News: कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है. कोरोना का कहर कम होने के बाद ऊपरी कक्षा के स्कूल खोले जा चुके हैं हालांकि पहली से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने का अब भी इंतजार किया जा रहा है. इन सबके बीच राष्ट्रीय राजधानी में 8वीं तक के सभी स्कूलों (Delhi School Reopening News) को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला लिया गया है.Also Read - Delhi Me Kab Khulenge Schools: दिल्ली में कब खुलेंगे जूनियर क्लास के स्कूल, आज हो सकता है फैसला

बुधवार को दिल्ली में DDMA की बैठक में कई फैसले लिये गए. उम्मीद की जा रही थी कि आठवीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जा सकता है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केजरीवाल सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसे देखते हुए ही आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला लिया गया है.

Delhi Govt issues list of activities permitted from intervening night of 15-16 Sept till intervening night of 30th Sept-1st Oct.

Schools/institutes for students up to class 8th to remain closed. Schools/colleges for students from class 9th allowed with 50% capacity of classroom. pic.twitter.com/KcNAgNZm2z

