Delhi Metro Advisory for New Year’s Eve 2021, Rajiv Chowk Metro Station Entry and Exit Timing Changed: दिल्ली मेट्रो ने नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली के लिए ट्रेवल एडवायजरी जारी की है. इसके तहत आज रात यानी 31 दिसंबर की रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट गेट बंद कर दिया जाएगा. इस कारण यहां यात्री अब मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं निकल सकेंगे. दिल्ली पुलिस के सुझाव पर ऐसा किया गया है. Also Read - Delhi Metro Latest News: बाहर जाने से पहले दें ध्यान, दोपहर 2 बजे तक इन रूट्स पर नहीं चलेगी मेट्रो, DMRC ने जारी की एडवाइजरी

इसका मकसद दिल्ली के सबसे अहम स्थान कनॉट प्लैस के इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर किसी तरह की भीड़ के इकट्ठा होने से बचाना है. Also Read - Delhi Metro Latest news: कई लाइनों पर आज दोपहर 2 बजे तक सेवाएंं रहेंगी बाधित, पढ़ें डिटेल

ऐसे में आज शाम अगर आपकी यात्रा करने की कोई योजना है तो इस एडवायजरी को जरूर पढ़ लें. उसी के हिसाब से अपनी योजना बनाएं. डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया है कि नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़ के इकट्ठा होने से बचने के लिए ऐसा किया गया है. Also Read - Delhi Metro में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 100 लोगों पर जुर्माना

आज रात नौ बजे के बाद यहां एग्जिट गेट बंद कर दिए जाएंगे. वैसे यहां से अंतिम ट्रेन के गुजरने के समय तक स्टेशन पर परिसर में यात्रियों की एंट्री की अनुमति रहेगी. ऐसे में आप इसी के अनुरूप अपनी यात्रा की योजना बनाइए.

गौरतलब है कि दिल्ली-मुंबई सहित देश के तमाम बड़े शहरों में नए साल को देखते हुए कई ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं. राजधानी दिल्ली में आज और कल रात में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है. दिल्ली में आज आप दिल्ली में रात में नहीं निकल सकते.

दिल्ली पुलिस पहले ही नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किसी पब्लिक पार्टी या टैरेस पार्टी पर रोक लगा दी है. इसी तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी किसी सार्वजनिक पार्टी पर रोक है. इसमें एक जगह पर 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है.