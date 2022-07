Delhi Metro Blue Line: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस मंगलवार की सुबह 8 बजे से ही बाधित है. यमुना बैंक और इंद्रपस्थ के बीच मेट्रो लाइन में आई गड़बड़ी की वजह से इस लाइन में मेट्रो काफी देरी से चल रही है जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. अब डीएमआरसी ने बताया है कि वैशाली/नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर जाने वाली डाउन लाइन में केबल चोरी की एक संदिग्ध सामने आई है जिसके कारण ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक स्टेशनों के बीच सुबह से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं. अब रात को सर्विस बंद होने के बाद ही इसे दुरुस्त किया जा सकता है.Also Read - Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में फिर आई खराबी, इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक लाइन में रुकावट

डीएमआरसी ने ट्विटर के जरिए अपडेट देते हुए कहा है कि इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक स्टेशनों के बीच सुबह से ही मेट्रो सेवा बाधित है. वैशाली/नोएडा की ओर जाने वाले डाउन लाइन पर केबल चोरी के संदिग्ध केस की वजह से ऐसा हुआ है.रात में मेट्रो सर्विस बंद होने के बाद ही इसे बहाल किया जा सकता है. चोरी का स्थान पता लगाने और तार बदलने में 3 घंटे का समय लगने की बात कही गई है.

The restoration work on this stretch will be completed only during night hours on 19th July, 2022 after closure of revenue services, since ‘access to track’ will be necessary for up to 3 hours to identify the exact location of the theft & carry out necessary replacement work.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) July 19, 2022