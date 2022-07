Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में आए दिन खराबी की खबरें मिल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी कठिनाई होती है. खासकर सुबह के समय जब सबके ऑफिस, स्कूल और अन्य कार्यों के लिए घर से निकलने का समय हो और मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन में खराबी के कारण इंतजार में खड़े रहना पड़े तो बड़ी कोफ्त होती है. दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस में एक बार फिर आज सुबह से खराबी आ गई है. ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ से यमुनाबैंक वाली लाइन में खराबी की सूचना डीएमआरसी ने दी है. इस लाइन में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं.Also Read - Delhi Metro की लिफ्ट में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर जानकारी दी है…

Blue Line Update

Delay in services from Indraprastha to Yamuna Bank.

Normal service on all other lines.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) July 19, 2022