Delhi Metro Guidelines:दिल्ली में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए मंगलवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ग्रैंड रेस्पॉन्स सिस्टम के तहत येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इस अलर्ट के साथ ही दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सख्ती और नए नियम लागू हो गए हैं. इन नए नियमों के मुताबिक आज से मेट्रो ट्रेन और बसों में 50 फीसदी ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी गई है. जिसके बाद आज सुबह से मेट्रो स्टेशन पहुंचे लोगों को और बस से यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.Also Read - Yellow Alert In Delhi: येलो अलर्ट के बाद Lockdown In Delhi? आज DDMA की एलजी के साथ अहम बैठक

बस के इंतजार में खड़े एक यात्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर, सिटी बसें 50% बैठने पर यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बसें आ रही हैं, लेकिन बैठने की क्षमता कम होने के कारण यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय बढ़ गया है, जिससे बस स्टॉप पर भीड़ हो रही है. Also Read - Delhi Metro Travel Guidelines: दिल्ली मेट्रो को लेकर DMRC ने जारी की गाइडलाइंस, आप भी करते हैं सफर तो जान लें यह जरूरी अपडेट

वहीं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल (नया बस अड्डा) स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी हैं क्योंकि डीएमआरसी ने नए नियम के तहत 50% बैठने की क्षमता के साथ मेट्रो को संचालित करने का आदेश दिया है और मेट्रो में कोई भी यात्री खड़े होकर अब यात्रा नहीं कर सकता. इस वजह से मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं. Also Read - Yellow Alert in Delhi: दिल्ली में लगा 'Mini Lockdown', सीएम केजरीवाल बोले- 'बाजारों में भीड़ दिखी तो...'

Long queues outside Laxmi Nagar (Pics 1 & 2) and Akshardham (Pics 3 & 4) metro stations as Delhi Metro operates with 50% seating capacity and no standing passengers pic.twitter.com/j7bYLyf8MX

