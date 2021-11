Delhi Metro News: दिल्ली मेट्रो की यलो लाइन के राजीव चौक-केंद्रीय सचिवालय सेक्शन पर पटरी संबंधी रखरखाव कार्य के लिए ट्रेन सेवाएं 21 नवंबर को सुबह कुछ घंटे के लिए निलंबित रहेंगी. DMRC के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. Yellow लाइन दिल्ली में समयपुर बादली स्टेशन को गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर स्टेशन से जोड़ती है.Also Read - Delhi Metro Time Table: आज के लिए बदल गया मेट्रो का टाइम टेबल, ये खबर पढ़कर ही निकलें बाहर

Yellow Line Update

Train services will be suspended from Rajiv Chowk to the Central Secretariat section from the start of day on 21st Nov. 2021 (Sunday) till 7:30 AM on the same day due to scheduled track maintenance work.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) November 19, 2021