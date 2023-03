Delhi Metro News: होली पर दिल्ली मेट्रो ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव, कितने बजे शुरू होंगी मेट्रो की सेवाएं

Delhi Metro News,Delhi Metro Trains Timing, Holi 2023 नई दिल्ली: रंगों का त्योहार होली (Holi festival) बुधवार यानि 8 मार्च को मनाया जाएगा. इस बीच होली के दिन दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro services) की ट्रेनों (Metro trains) के संचालन की टाइमिंग (Delhi Metro Trains Timing ) में बदलाव किया गया है. दिल्ली मेट्रो ट्रेनों की सेवाएं होली के दिन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी. डीएमआरसी अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

डीएमआरसी ने एक बयान में कहा, “होली’ के त्योहार के दिन, यानी 8 मार्च, 2023 (बुधवार), रैपिड मेट्रो/एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 14.30 बजे (दोपहर 2:30 बजे) तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी. ”