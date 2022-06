नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ताजा जानकारी में कहा है कि सुरक्षा कारणों से पहले राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 5 और 6 बंद कर दी .अन्य सभी गेट चालू रहे . इसके कुछ समय बाद गेट ये खोल दिए गए.Also Read - Metro से सफर करने वाले लोगों की राह होगी आसान, अगले एक साल में एक्वा और ब्लू लाइन के स्टेशन जोड़ने की तैयारी

जून के पहले सप्ताह में कोविड-19 नियमों समेत विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिये दिल्ली मेट्रो में 500 से अधिक यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया. अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि इसके अलावा उड़न दस्ते यह सुनिश्चित करने के लिये औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के बीच लोग कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन कर रहे हैं या नहीं. Also Read - सुबह-सुबह थम गई दिल्ली मेट्रो की रफ्तार, द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा/वैशाली लाइन पर घंटों रहा परिचालन बाधित

कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के बीच दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. इन कदमों में उड़नदस्तों की नियुक्ति शामिल है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 7,100 से अधिक मामले सामने आए हैं और सकारात्मकता दर 1.92 प्रतिशत (सात जून) से बढ़कर 7.01 प्रतिशत (15 जून) हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोविड-19 के 1,375 मामले दर्ज किए गए. Also Read - दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, डीएमआरसी ने बदली इस रूट पर टाइमिंग

Due to security reasons, Gate No. 5 & 6 are closed at Rajiv Chowk Metro Station. All other gates are operational: Delhi Metro Rail Corporation

— ANI (@ANI) June 16, 2022