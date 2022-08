Delhi Metro Parking Service: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मेट्रो परिचालन रोजाना की तरह ही होगा. इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर गाड़ी के पार्किंग की सुविधा नहीं होगी. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट कर बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा उपायों के मद्देनजर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर रविवार सुबह से सोमवार दोपहर दो बजे तक वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी. यानी लोग 15 अगस्त को मेट्रो से रोजाना की तरह सफर कर सकते हैं.Also Read - Delhi Metro ने e-auto के लिए दिए 300 परमिट दिए, लास्ट माइल तक मिलेगी कनेक्टिविटी, महिलाएं होंगी चालक

डीएमआरसी की तरफ से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उठाए गए सुरक्षा कदमों के मद्देनजर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर रविवार 14 अगस्त, 2022 को सुबह छह बजे से सोमवार यानी 15 अगस्त, 2022 को दोपहर दो बजे तक वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

Parking facilities will not be available at Delhi Metro stations from 6:00 AM on 14th August, 2022 till 2:00 PM on 15th August, 2022 in view of the security measures adopted on the occasion of Independence Day.

However, the Metro train services will continue to run.#DelhiMetro pic.twitter.com/Ggq4MRUIDj

