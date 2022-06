Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बड़ी संख्या में यात्रियों, मुख्य रूप से सुबह ऑफिस जाने वालों को गुरुवार की सुबह काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण मेट्रो कॉरिडोर में सेवाएं प्रभावित हुईं हैं. खासकर ब्लू लाइन की सेवा काफी देर से बाधित है. दिल्ली में द्वारका सेक्टर -21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से वैशाली जानेवाली लाइन पर मेट्रो सेवा बाधित है. बता दें कि द्वारका सेक्टर-21 से जानेवाली ब्लू लाइन नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली जानेवाली लाइन को एक साथ जोड़ती है.Also Read - दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, डीएमआरसी ने बदली इस रूट पर टाइमिंग

द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली जाने वाले लोगों को सुबह काफी दिक्कतें आईं. मुख्य रूप से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन सहित इस लाइन के कई स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई. ट्रेन में चढ़ यात्रियों को ट्रेन खाली करने के लिए भी कहा गया.

Blue Line Update

There has been damage to the Over Head Electrification wire due to flash over by an external object between Yamuna Bank and Indraprastha. Repair work is being done on a war footing.

Update on restoration shall be provided soon. The inconvenience is regretted. pic.twitter.com/CpIpx5VGPa

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) June 9, 2022